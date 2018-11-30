Araç ters döndü, yara almadan kurtuldu

Tunceli'de hafif ticari araç yoldan çıkıp ters döndü, sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Çemişgezek ilçesi Akçapınar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim A. idaresindeki 23 AD 760 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Ters dönen araçta bulunan sürücü, o sırada olay yerinden geçen bir doktor ile vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Araçtan çıkartılan sürücünün yaralanmadığı öğrenildi.