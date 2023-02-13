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Askeri helikopterle yüzey kırığı araştırma çalışması

Tunceli Munzur Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

Dr. Taylan Sançar ile Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Köküm, askeri helikopterle, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin yüzey kırığını araştırmak için çalışma gerçekleştirdi. Çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci büyük depremin yüzey kırığı dağılımını belirlemek için çalışma başladı. Çalışma çerçevesinde Kara Havacılık Komutanlığına ait askeri helikopterle bölgeye giden Dr. Taylan Sançar ve Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Köküm, bölgeyi havadan görüntüleyip, fotoğrafladı.


Meydana gelen ikinci depremin oluşturduğu yüzey kırığını araştırma çalışmasının devam ettiği kaydedildi.

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