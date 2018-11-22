Av köpeği, ayağı kırılan sahibinin başından ayrılmadı

Tunceli'de arkadaşlarıyla avlanmaya giden Vedat Çakmak, köpeğinin üzerine atlamak istemesi üzerine dengesini kaybedip düşerek ayağını kırdı. Çakmak'ın av köpeği ise sahibinin yanından bir an bile ayrılmadı.

Edinilen bilgiye göre, şehir dışından gelen 5 kişilik arkadaş grubu Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Aşağı Doluca köyünün dağlık alanında avlanmaya gitti. Bir süre avlanan arkadaşlar daha sonra yemek molası verdi. Mola esnasında 24 yaşındaki Vedat Çakmak'ı üzerine, "Gölge" ismini verdiği av köpeği atlamak istedi. Çakmak, geri çekilmek isterken dengesini kaybederek düşüp ayağını kırdı. Yanında bulunan arkadaşları durumu, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi.

4 saatlik çalışmayla olay yerine ulaşan AFAD ve sağlık ekipleri, ayağı kırılan Çakmak'a ilk müdahaleyi yaptı. Ekipler sedyeye aldıkları yaralıyı 4 uzun süre taşıyarak hazır bekleyen ambulansa teslim etti.Yaralı,ambulansla Elazığ'ın Karakoçan İlçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çakmak'ı ise Gölge isimli köpeği sahibinin başından biran bile ayrılmaması dikkat çekti.