Av ve avcı aynı karede

Tunceli'de bir kartalın tavşanı avladığı anlar, Doğa Fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından fotoğraflandı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde özel bir firmada çalışmanın yanı sıra doğa fotoğrafçılığı da yapan Muzaffer Akyüz, ilçenin kırsal alanında tavşan avlayan kartalı fotoğrafladı.

Kartalın uzun süre havada sortiler çizdiğini aktaran Akyüz, “En sonunda tavşanı kaptığı gibi havalandı. Tavşanın kaçacak şansı olmadı. Ben de o anları fotoğrafladım” dedi.