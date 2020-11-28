İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayılar 50 kovanı parçaladı, 100 kilo balı yedi

Tunceli’de bir köyde ayılar, 50 arılı kovanı parçaladı, çadırda bulunan 100 kilo balı da yedi.

Tunceli'de bir köyde ayılar, 50 arılı kovanı parçaladı, çadırda bulunan 100 kilo balı da yedi. Vatandaşlar, ayıların kendilerine verdiği zararın 50 bin TL civarında olduğunu söyledi.


Olay, Pülümür ilçesine bağlı Elmalı köyünde meydana geldi. Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan ayılar, köyde bulunan Özcan Sırma ile Hüseyin Yoleri‘ne ait 50 arılı kovanı parçaladı. Arılar telef olurken kovanların yanında bulunan çadırdaki 100 kilogram balı da yiyen ayılar, ciddi anlamda zarara neden oldu.


Kovanları parçalanan vatandaşlardan Özcan Sırma, ayıların kendilerine verdiği zararın 50 bin lira civarında olduğunu aktardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.