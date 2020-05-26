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Ayıların güreşi kameralara takıldı

Tunceli’de iki ayının güreş sahnelerini aratmayan keyifli anları kameralara yansıdı.

Tunceli'de iki ayının güreş sahnelerini aratmayan keyifli anları kameralara yansıdı.


Doğa ve yaban hayatı ile bilinen kentte, Hozat ilçesinde birbiriyle oyun oynayan iki ayı görüntülendi. Ayıların güreş sahnelerini aratmayan keyifli anları kameralara yansıdı. Görüntüleri İlçe kaymakamlığı paylaştı.


Kaymakamlık paylaşımında da, “Yağışlı bir dönemin ardından havaların ısınmasıyla yeşile bürünen ilçemiz, baharda ve yaban hayatında eşsiz doğa manzaraları sunuyor. Birbiriyle oyun oynayan 2 ayının güreş sahnelerini aratmayan keyifli anları kameralara yansıdı” ifadelerini kullandı.

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