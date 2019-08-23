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Ayının saldırdığı karı-koca yaralandı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde motosikletle giderken ayı saldırısına uğrayarak yaralanan karı-koca yaralandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde motosikletle giderken ayı saldırısına uğrayarak yaralanan karı-koca yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçe merkezinden motosikletle köyleri olan Tatuşağı'na gitmek isteyen 57 yaşındaki Muzaffer ile eşi Tenzile Tekinoğlu'nun (59) karşısına ormanlık alanda ayı çıktı. Ayı, motosiklette bulunan çifte saldırdı. Çiftin baygınlık geçirmesi üzerine ayı bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra kendine gelen Muzaffer Tekinoğlu, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, karı-kocayı ambulansla Ovacık Entegre Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahaleleri yapılan Tekinoğlu çifti daha sonra Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Hastanede yapılan müdahale sonrası Tenzile Tekinoğlu taburcu edilirken, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen Muzaffer Tekinoğlu tedavi altına alındı.

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