Aynı dönem iki farklı görüntü: Kuraklık kendini iyiden iyiye hissettiriyor

Son dönemlerde yaşanan kuraklığın en net görüntülerinden biri Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ortaya çıktı. Geçen yılın ocak ayında kar kalınlığının 1 metreden fazla oduğu ilçede bu yılın aynı dönemlerinde güneşli hava hakim.

Uzun yıllardan beri ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, ‘'Uzun yıllardan beri ilk defa böylesine kar kuraklığı görüyoruz. Yağış bu sene maalesef hiç yok. Geçmiş dönemlerde metrelerce kar yağışı oluyordu. Şu an kar yağışının olmamasını biz iklim değişikliğine bağlıyoruz. Kar yağışının olmaması genel olarak her kesimi etkiliyor. Su çok azaldı. İlkbahar ile sonbahar karışımı bir mevsim yaşıyoruz. Bazen gündüzleri çok sıcak, akşamları ayaz oluyor. Ayazın olması bitki örtüsü için çok zararlı. Artık bir kuraklık var. Bu böyle devam ederse arı üreticimiz çok etkilenecek. Aynı zamanda yaylacılarımız da çok olumsuz etkilenecek. Umarım yağış bir an önce olur'' dedi.