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Baharla birlikte dağ keçileri sürü halinde geldi

Baharın kendisini hissettirmesiyle yeşeren alanlara gelen dağ keçileri Tunceli-Erzincan sınırında sürü halinde görüntüledi.


Türkiye'de yaban hayatının zengin olduğu Tunceli'de, dağ keçileri de zaman zaman yüksek noktalardan köy, ilçe ve şehir merkezine yakın noktalarına kadar iniyor. Son olarak Erzincan'ın Çağlayan Beldesi'nde yaşayan doğa sever Murat Aydemir, Tunceli-Erzincan sınırında sürü halindeki dağ keçilerini görüntüledi. Yerleşim yerlerine yakın bölgelere inen dağ keçileri, yeni yeşeren alanlarda otladıktan sonra yeniden zirvelere doğru giderek gözden kayboldu.


Kış mevsiminde kargalar için yabana 10 teneke ceviz bıraktığını söyleyen Aydemir, "Çetin geçen kış mevsiminden etkilenen yaban hayvanları için de duyarlı arkadaşlarımızla birlikte yaban hayvanları için doğaya kilolarca et bırakmıştık" dedi.


Dağ keçilerini sürü halinde görüntülemenin kendisini mutlu ettiğini belirten Aydemir, "Yaklaşık 6 aydır bölgedeki yaban hayatı popülasyonunu öğrenmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarda bölgemizin yaban hayatı açısından son derece zengin olduğunu gördük. Bütün bu güzelliklerin korunarak kayıt altına alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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