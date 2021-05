Bakan Kurum: “Şehirlerimizi 2023'e hazırlamak adına projelerimizi yapmaya gayret gösteriyoruz”

TUNCELİ (İHA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "81 ilimizde 780 bin kilometre karede aynı anlayışla Türkiye'nin her yerini ihya edecek el birliği içerisinde şehirlerimizi 2023'e hazırlamak adına projelerimizi yapmaya gayret gösteriyoruz. Hepimizi büyük Türkiye ailesinin fertlereyiz. Kürt'üyle, Laz'ıyla, Türk'üyle, Çerkez'iyle Alevi'siyle aynı memlekete aynı bayrak altında hizmet etmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, programları kapsamında Elazığ'dan Tunceli'ye geldi. Valiliğe geçen Bakan Kurum burada şeref defterini imzaladı ve ardından koordinasyon toplantısına katıldı. Bakan Kurum toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Tunceli'nin geleceğine dair fikirleri, kararları istişare ettiklerini aktaran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Tunceli için önemli adımları atma kararı aldık. Valilikte koordinasyon toplantısı yaptık. Ardından, cem evine gideceğiz. Orada canlarımızla bir araya geleceğiz. Akabinde Munzur Üniversitesi Artuklu yerleşkesinde ki bölgenin en büyük yapısı olan, üniversite yerleşkemizi ziyaret edeceğiz. 81 ilimizde 780 bin kilometre karede aynı anlayışla Türkiye'nin her yerini ihya edecek el birliği içerisinde şehirlerimizi 2023'e hazırlamak adına projelerimizi yapmaya gayret gösteriyoruz. Hepimizi büyük Türkiye ailesinin fertlereyiz. Kürt'üyle, Laz'ıyla, Türk'üyle, Çerkez'iyle Alevi'siyle aynı memlekete aynı bayrak altında hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Her zaman bu birliğimiz beraberliğimiz tüm dünyaya örnek olmuştur. Aynı anlayışla da bu örnekliği göstermeye gayret göstereceğiz. Tabi Anadolu coğrafyamızda Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi Hacı Bektaş-ı Veli'nin çok önemli ifadesi ile bir olduk, iri oldu, diri olduk ve hep birlikte Türkiye olduk. İşte biz, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Türk'üyle, Çerkez'iyle Alevi'siyle Türkiye'yiz. Büyük Türkiye ailesi olarak zor zamanlarda da beraber olmayı bilen ve kardeşliğimizin de sonsuza kadar süreceği bir ülkede yaşıyoruz. Allah bu birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Tunceli'ye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 19 yılda çok önemli yatırımlar yapıldı. Çevre, şehircilik, sağlık, turizm, eğitim alanında, üniversite binaları yapılması süreciyle tam 5 milyar liralık yatırım yapıldı. Bu yatırımların 2 milyar lirası da yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz yatırımlar. Sosyal konut kapsamında TOKİ ile bu güne kadar bin 833 konutu yaparak Tunceli'de alt gelir gurubu vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda oturması temin etmeye gayret gösterdik” diye konuştu.

"Munzur ve Pülümür vadilerini, kesin korunacak hassas alan yapıyoruz"

Şu anda Çemişgezek ve Ovacık ilçelerinde 662 konut ve sosyal donatı inşaatlarının devam ettiğini anımsatan Bakan Kurum, “Kısa bir zamanda konutları bitirip vatandaşlarımızı teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 81 ilde 100 bin sosyal konut kapsamında Tunceli'mize de merkezde, Mazgirt'te ve Akpazar'da toplam 329 konutu yapacağız. Kuralarımızı çektik, yer tespit çalışmalarımızı tamamladık ve bu yıl içerisinde konut inşalarımıza başlayarak en kısa zamanda vatandaşlarımıza konutlarımızı teslim ediyor olacağız. İller Bankası Genel Müdürlüğümüz kanalıyla da şehrimizin, belediyelerimizin köylerimizin ihtiyacı olan yatırımları yapmaya gayret gösteriyoruz. Dün KÖYDES'ten ödeneğimizi gönderdik. Bu kapsamda da köylerimizin ihtiyaçlarını yağacağız. 2002 yılında hiçbir arıtma hizmeti verilmiyordu. Bugün yapmış olduğumuz yatırımlarla birlikte nüfusumuzun yüzde 60'ını atık su arıtma hizmeti verir hale geldik. Yine İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ile bu güne kadar ilimize 25 projede 112 milyon lira kaynak sağladık. 38 milyon liralık projemizde proje aşamasında. Milli Emlak ile atıl hazine arazilerinin kullanılması amacıyla, çiftçilerimize kiralama sürecini yürütüyoruz. Bu kapsamda 733 bin metre karelik taşınmazı kiraladık. Munzur ve Pülümür vadileri Tunceli'nin can damarıdır. Bu doğal güzelliğimizi koruyacak, zarar vermeyi engelleyecek adımları atma kararı aldık. Munzur ve Pülümür vadilerimizi arkadaşlarımız üniversitemizle birlikte tespitlerini yapıyorlar. Bu alanın bütününde kesin korunacak hassas alan ilanı yapıyoruz. Munzur üniversitesinde 2. Etap çalışmalarında yüzde 80'ne geldik. 140 milyon liralık bir yatırım. Üniversitemizin tamamına toplamda 415 milyon liralık yatırımı yapmış ve Tunceli'nin bu anlamada en büyük üst yapısını tamamlamış olacağız” şeklinde konuştu.

"950 konutu hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz"

Elazığ merkezli depremden etkilenen şehirlerin bir tanesinin de Tunceli olduğunu dikkat çeken Bakan Kurum, “Bu kapsamda hak sahibi çalışmalarınız neticelendi. 961 hak sahibi vatandaşımız var. Vatandaşlarımız için yer tespit çalışmaları da bitme aşamasına geldi. İnşallah Mazgirt'te 100, merkezde 250, Pertek'te 100 köylerde de 500 olmak üzere toplamda 950 konutu hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz. Yine Elazığ, Malatya ve İzmir'de olduğu gibi burada da yapma kararını aldık. Köy konutlarının ihalesini hemen yapmak ve yer tespitlerinin müteakip de yılsonu bitmeden bu inşaatların yapımını tamamlamak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. 81 ilde millet bahçemiz var. 303 tane millet bahçesi oldu. 57 tanesi tamamlandı. Diğerleri de etaplar halinde tamamlanıyor. Tunceli'de de Munzur Mahallesi'nde hemen Munzur kenarında Millet Bahçesi projesi yapıyoruz. Bu yıl içerisinde ihalesi yapılacak ve 2023 yılında teslim etmiş olacağız. İl özel idaremize vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla 3 tane çöp kamyonu 400 tane konteyner veriyoruz” ifadelerini kullandı.