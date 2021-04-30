Bakan Kurum Tunceli'de temaslarda bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tunceli'de inceleme ve temaslarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, programları kapsamında Elazığ'dan Tunceli'ye geldi. Valiliğe geçen Bakan Kurum burada şeref defterini imzaladı ve ardından koordinasyon toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu. Kurum ardından Millet Bahçesi'nin yapılacağı Moğultay Mahallesi'nde incelemelerde bulundu,daha sonra Hacı Bektaşi Veli Tunceli Cem Evi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Kurum'a programlarında, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Vali Mehmet Ali Özkan, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, AK Parti İl Başkanı Dr. Sercan Özaydın ve kurum müdürleri eşlik etti.

Bakan Kurum, ziyaret ve incelemelerin ardından yarın ki programı için Elazığ'a döndü.