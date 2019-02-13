Bakan Selçuk: “Tunceli'nin başarı hikayesi Türkiye için büyük bir örnek"

Tunceli'nin eğitim öğretimdeki başarılarından mutluluk duyduklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Buranın kalkınma projesi ve ortaya koyduğu başarı hikayesi aslında Türkiye için de büyük bir örnek” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak için Tunceli'ye geldi. İlk olarak İl Jandarma Komutanlığı 2. JÖH Taburunda jandarma ve polis özel harekat timleriyle bir araya gelerek kahvaltı yaptı. Ardından valiliğe geçen Bakan Selçuk, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tunceli'de yapılan faaliyetleri gördüğünde ve atmosferi hissettiğinde inanılmaz bir mutluluk duyduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Katkı sağlayan ve değer katan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tunceli' de bulunuyor olmak büyük bir memnuniyet. Buradan çok güzel haberlerle Ankara'ya döneceğiz. Buranın kalkınma projesi ve ortaya koyduğu başarı hikayesi aslında Türkiye için de büyük bir örnek. Buradaki örnek çalışmaların dalga dalga bütün yurda yayılması ve Türkiye Cumhuriyet Devletinin tüm vatandaşların belirli bir aidiyet içerisinde burada yaşaması büyük bir mutluluk kaynağı” ifadelerini kullandı.

"Uluslararası kalitede de bir yere gelmesi için yeni hedeflere ihtiyacımız var"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretimsel çalışmalar hususunda Tunceli'de bazı çalışmalar gerçekleştireceklerini aktaran Bakan Selçuk, “Bu görüş alış verişi ve değerlendirme faaliyetlerinin sonun da Tunceli'deki eğitim kalitesinin daha da yükselmesi için neler yapılabileceğinin hususunu da değerlendirme fırsatı bulmuş olacağız. Tunceli'nin eğitimsel kalitesi çok eskiden beri bilinen bir gerçek. Tunceli'de yapılan eğitim faaliyetlerinin daha da yükselmesi. Sadece Türkiye'de bir değerlendirme sırası değil de, uluslararası kalitede de bir yere gelmesi için yeni hedeflere ihtiyacımız var. Biz Tunceli'nin eğitim öğretimde ki başarılarından mutluluk duyuyoruz. Bunu daha da ileri taşımak ve uluslararası araştırma ve sınavlarda Tunceli'nin çok özel bir yere sahip olması için de ayrıca yani tedbirler aldık” diye konuştu.

Bakan Selçuk'a, Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Veda Çolak, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek ve kurum müdürleri eşlik etti.