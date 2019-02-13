Bakan Selçuk'a Tunceli'de "Çılgın Davulcu" şovu

Yıllar önce hatırladığı Tunceli ile şimdiki Tunceli'nin bir olmadığını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Tüm hususlar, Tunceli'nin el birliğiyle ve büyük bir emekle, çok büyük noktalara getirildiğini, bir başarı hikayesi oluşturulduğunu gösteriyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tunceli'de çeşitli temaslarda bulundu. Programı kapsamında Bakan Selçuk, Elif Güntaş İlkokuluna giderek sınıfları gezip öğrencilerle sohbet etti. Okul çıkışından çılgın davulcu olarak bilinen Muharrem Yılmaz'ın davul şovunu izleyen, Bakan Selçuk, Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesini gezdi. Öğrenci ve sporculara çeşitli hediyeler veren Selçuk, AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililer ile bir araya geldi.

Tunceli'de bulunmaktan çok büyük kıvanç ve keyif duyduğunu dile getiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Çok uzun yıllar önce buraya geldiğimde hatırladığım şeylerle bugünkü Tunceli bir değil . Bu salonun enerjisi, sokakların durumu, şehirleşme ve tüm atılımlar beni ziyadesi ile mutlu etti. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle sohbet etme imkanımız oldu. Okul ziyaretlerimiz oldu. Gördüğüm tüm hususlar, Tunceli'nin el birliği ile büyük bir emekle çok büyük noktalara getirildiğini, bir başarı hikayesi oluşturulduğunu gösteriyor” dedi.

Bakan Selçuk'a, Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Veda Çolak, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek ve kurum müdürleri eşlik etti.