Bakan Varank, Munzur'un buz gibi suyunda rafting heyecanı yaşadı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Munzur Çayı'nın soğuk sularında Vali Tuncay Sonel ile birlikte rafting yaptı.

Tunceli'ye çeşitli ziyaret ve açılışlara katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 8-13 Haziran tarihlerinde Dünya Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Munzur Çayı'nın soğuk sularında rafting heyecanı yaşadı. Bakan Varank'a Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel de eşlik etti. Rafting parkurunu tamamladıklarını belirten Bakan Mustafa Varank, "Bu sene inşallah Dünya Rafting Şampiyonası Tunceli'de gerçekleşecek. Oldukça adrenalin sarf ettik. Biraz yorucuydu. Tabi insan şundan mutlu oluyor. Bu bölgeler bir zamanlar terör örgütünün kimse giremez dediği yerlerdi. Biz burada terör ve teröristle kararlıkla mücadele ettik. Şimdi onların giremez dedikleri yerlerde biz rafting yapıyoruz. Tabi şehre huzurun ve güvenin gelmesi nelere kadir. Bunu görmüş oluyoruz. İnşallah biz ilimizde bu güvenin ve huzurun devam etmesini istiyoruz. Bu güven devam ettikçe Türkiye'nin değil belki dünyanın en güzel coğrafyalarından birisi olan Tunceli, bir cazibe merkezi haline gelecek" dedi.

"Günlük 5 bin rafting yapılması planlanıyor"

Bakan Varank, "Bu sene yaz aylarında burada günlük 5 bin rafting yapılması planlanıyor. Ona göre hazırlık yapıldı. İnşallah biz şehrimiz için çalışamaya devam edeceğiz. Dediğim gibi Dünya Rafting Şampiyonası bu sene burada Haziran ayında gerçekleşecek. Dünyadan bin kadar sporcu buraya gelip yarışacak. Valimize teşekkür ediyorum. Şehrimizin tanıtımı için beni biraz yordu ama değdi. İnşallah Tunceli'yi tüm dünyaya tanıtacağız" ifadelerini kullandı.

"Tunceli kazansın istiyoruz"

Tunceli'de 625 milyon liralık 62 projenin açılışını yaptıklarını da anımsatan Varank, "Bu açılışlarını yaptığımız tesislerin tamamı 18 ayda gerçekleştirildi. Burada milletin parasını ve vergilerini şehir için değil, terör örgütü için kullanan belediyeler vardı. Biz buraya kayyum atayarak şehrimize hizmet etmenin fırsatını yakalamış olduk. Sokakta bugün gezdiğimiz herkes valimizden, kayyum belediye başkanımızdan çok memnun olduklarını söylediler. Tunceli'nin şimdiye kadar böyle bir hizmet görmediğinden bahsettiler. İnşallah 31 Mart'tan sonra da burada hizmet belediyeciliği devam etsin istiyoruz. Yerel ile genel uyum içerisinde hareket etsin Tunceli kazansın istiyoruz" diye konuştu.

Dağlarda kar var, biz buruda rafting yapıyoruz"

Daha önce rafting yapıp yapmadığı sorusu üzerine konuşan Varank, "Daha önce rafting yapmıştım. Ama bura su gerçekten soğuk. Sezonun açılmasına 10 gün daha var. Dağlarda kar var biz burada rafting yapıyoruz. Muhteşem bir coğrafya. Biz tüm vatandaşlarımızı Tunceli'ye bekliyoruz. Gelsinler bu coğrafyanın keyfini çıkarsınlar" şeklinde konuştu.