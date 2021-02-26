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Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Komutanı Çetin'den Tunceli'ye ziyaret

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Tunceli’de temaslarda bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Tunceli'de temaslarda bulundu.



İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Elazığ ziyaretinin arından Tunceli'ye geçti. Tunceli Valiliğini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Vali Mehmet Ali Özkan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan ikili makamında Vali Mehmet Ali Özkan ve protokol üyeleriyle bir araya gelerek ilde yapılan çalışmaların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdi. Ersoy ve Çetin'in kentte bazı inceleme ve temaslar bulunduğu aktarıldı.

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