İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakteri, bağışıklığı zayıf dağ keçilerinin ölümüne neden olmuş

Tunceli’de Ocak ayında ölü bulunan 8 dağ keçisinin, Sphingomonas Paucimobilis isimli bakteriden kaynaklı telef olduğu tespit edildi.

Tunceli'de Ocak ayında ölü bulunan 8 dağ keçisinin, Sphingomonas Paucimobilis isimli bakteriden kaynaklı telef olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde telefon olan 7 dağ keçisinin de aynı bakteriden telef olup olmadığı ile ilgili incelemenin de sürdüğü bildirildi.


Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Çanakçı köyünde Ocak ayında 8 dağ keçisinin öldüğü tespit edilmişti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri tarafından ölen dağ keçilerinden alınan numuneler Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı'na gönderildi. Burada yapılan incelemede ölen keçilerde Sphingomonas Paucimobilis isimli bakteri tespit edildiği öğrenildi. Bakterinin zayıf, bağışıklığı düşük bireylerde ölüme neden olduğu belirtildi.


Geçtiğimiz hafta da yine aynı ilçeye bağlı Yukarı Oyumca köyü sınırlarında 7 dağ keçisi daha telef olarak bulunmuştu. Ekipler tarafından dağ keçilerinden alınan numuneler de Elazığ Veterinerlik Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi.


Burada yapılacak incelemede, keçilerin benzer bakteri yüzünden mi yoksa başka bir nedenle mi öldüklerinin tespit edilmesinin beklendiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.