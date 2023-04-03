Balık avı yasağı başladı

Türkiye genelinde 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında su ürünlerine avlanma yasağı geldi. Bölgede geçimini balıkçılık yaparak sağlayan balıkçılar, balık av yasağı nedeniyle açıklara serdikleri ağları toplayarak teknelerini karaya çekti. Av yasağının başlaması nedeniyle kendileri için 3 ay sürecek bir tatil dönemi başladığını belirten Yemişdere, Fatmalı, Sakyol ve Çevre Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Güler, "Gölden ağlarımızı topladık ve kıyıda çuvallayıp evlerimize götürdük. 3 ay süresince balık avına çıkmayacağız. Bu konuda bütün balıkçılarımızın duyarlı olacağını biliyoruz" dedi.