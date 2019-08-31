Başarılı öğrenciler için “Kamp Vakti” projesi

Tunceli "Kamp Vakti” projesi kapsamında LGS'de dereceye giren 33 öğrenci, Munzur Çayı kıyısında kamp yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin ders dışı faaliyetlerde de aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak, doğa ile barış içinde yaşamalarına katkıda bulunmak ve başarılarını pekiştirmek için LGS 'de dereceye giren öğrencilere ''Kamp Vakti''projesi hazırladı.Proje kapsamında Munzur Çayı kıyısında bulunan Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi'nde iki günlük kamp düzenlendi. Kampta öğrencilerin, bilimsel becerilerin yanında sanatsal becerileri ve ileri ki yaşamlarında kullanacakları temel hayat becerilerini almalarının hedeflendiği aktarıldı.

İki grup halinde gerçekleştirilen ve 33 öğrencinin katıldığı kampta, drama, oyun, fotoğrafçılık, ilk yardım, doğa yürüyüşü, spor, müzik, film gösterimi, rafting ve tekne turu gerçekleştirildi. Kampı Vali Tuncay Sonel'de ziyaret edip öğrencilerle sohbet etti.

Proje ile ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, “Doğadaki bütün canlılara saygılı bireyler yetiştirmek hepimizin ortak hedefi. Bunların yanında çocuklarımıza kendi başına hayatını sürdürecek temel yetenekler edinmesini sağlayacak, kişisel ve psikolojik gelişimine de katkı sunacak bir program hazırlandı.İki günlük kamp süresince çocuklarımızın zihinlerinde yeni pencereler açılarak, topluma, öğrenmeye, yeniliklere, bilimsel bilgiye meraklı bireyler kazandırılmasında güzel tecrübeler elde edildi” dedi.

Projeye desteklerinden ötürü Vali Sonel'e teşekkür eden Ekmekci, “Ayrıca kamp süresince öğrencilerimizle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşan ve eğitim veren İl Sağlık Müdürümüz Dr. Sercan Özaydın, İl Çevre ve Şehircilik Müdürümüz Önder Yurdakul ile kamp masraflarımızı üstlenen işadamı Hakan Özer'e teşekkür ediyorum” diye konuştu.