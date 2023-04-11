Başkan Geyik, “Üreten emekçi kadınlarımızın her zaman yanındayız”

Hozat'ta bulunan kurslarda üretim yapan kadınlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Seyfi Geyik, "Üreten emekçi kadınlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde açılan örgü bebek, dikiş-nakış, marmelat üretimi, halı ve kilim dokuma kursları devam ediyor. Onlarca kadın kurslara katılarak hem öğreniyor hem de ekonomilerine katkı sağlıyor. Kadınlarla bir araya gelen ilçe Belediye Başkanı Seyfi Geyik, üreten emekçi kadınların her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Seyfi Geyik, "Ziyaretimizde kurslarımızın ihtiyacı olan elyaf, ip, kumaş gibi malzemeleri emekçi kadınlarımıza ulaştırdık. Dün olduğu gibi bugün de üreten tüm emekçilerin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Üreten emekçi kadınlarımızın her zaman yanındayız. İnsanlara çağrımız, el emeği göz nuru bu ürünlerden alarak kadınlara destek olmalarıdır” dedi.