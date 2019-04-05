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Başkan Kılıç, tilkiyi elleriyle besledi

Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Maltepe Belediye Başkanlığı’na seçilen Ali Kılıç, ziyaret ettiği memleketi Tunceli’de karşısına çıkan tilkiyi elleriyle besledi.

Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Maltepe Belediye Başkanlığı'na seçilen Ali Kılıç, ziyaret ettiği memleketi Tunceli'de karşısına çıkan tilkiyi elleriyle besledi.


31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Maltepe Belediye Başkanlığı'na seçilen Ali Kılıç, memleketi Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kaymaztepe köyünde bulunan aile kabristanını ziyaret etti. Kılıç, dönüş yolunda Pülümür'e yakın bir noktada yolda bir tilki ile karşılaştı. Tilkiyi elliyle besleyen Kılıç'ın o anları yanında bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.


Yolda seyir halindeyken bir anda karşılarına tilkinin çıktığını belirten Başkan Kılıç, "Yanımda bulunan arkadaşlardan tilkiye yiyecek bir şeyler getirmelerini rica ettim. Onlar da Pülümür ilçesinden aldıkları eti getirdiler. Tilkiyi önce karayolunda ardından da yola yakın bir noktada bulunan yuvasının önünde elimle besledim. Kendisine zarar verilmeyeceğini hissettiği için yanı başımıza kadar sokularak uzattığımız etlerden yedi. O anlarda, kendimi çok mutlu hissettim" dedi.

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