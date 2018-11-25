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Başkan Kılıç'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün vefat eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın babası Hasan Kılıç, Tunceli’nin Pülümür ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gün vefat eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın babası Hasan Kılıç, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Antalya'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 87 yaşındaki babası Hasan Kılıç, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Pülümür Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine Başkan Kılıç'ın yanı sıra, yakınları, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Kılıç için cemevinde düzenlenen törende helallik alındıktan sonra naaşı ilçeye bağlı Kaymaztepe köyüne defnedildi.

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