Bayramda nüfusu iki katına çıkan ilçede maket rafları boşaldı

Kurban Bayramı nedeni ile nüfusu iki katına çıkan Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bayram tatilcileri market raflarını boşalttı.

Kurban Bayramında Çemişgezek ilçesine akın eden çok sayıda gurbetçi ilçenin nüfusunu ikiye katladı. Artan nüfus karşısında, arife gününün akşam saatlerinde market ve manav tezgahlarında ürün kalmadı. Marketlerde özellikle sebze, meyve ve süt ürünleri yok sattı. Son yılların en kalabalık günlerini yaşadıklarını aktaran ilçe esnafı, özellikle taze sebze, meyve talebine yetişmekte zorluk yaşadıklarını, dönem itibariyle ilçe esnafı olarak güzel günler geçiriyoruz" şeklinde ifadelere yer verdi.