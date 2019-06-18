Tunceli'de beton mikseri Munzur Çayı'na uçtu. Kendi çabalarıyla araçtan çıkmayı başaran sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ovacık-Tunceli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdem A. idaresindeki beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçtu. Sürücü kendi çabalarıyla sudan çıkarken, bölgede kayıp gençle ilgili çalışma yapan AFAD ekipleri olay yerine gitti. Kurtulan sürücü ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. AFAD ekiplerinin çaya uçan araçta yaptığı incelemede başka birinin olmadığı belirlendi. Sürücünün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.