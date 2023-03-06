İhlas Haber Ajansı

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Birinci derece koruma altındaki vaşak güvenlik kamerasında

Türkiye’de ve dünyada birinci derece koruma altında olan vaşak, Tunceli’de bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Türkiye'de ve dünyada birinci derece koruma altında olan vaşak, Tunceli'de bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Türkiye ve dünyada birinci derece koruma altında bulunan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli merkeze bağlı köyde bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Evin yanından geçen vaşak ardından dağlık alana giderek gözden kayboldu. Öte yandan aynı güvenlik kamerasına 2 yaban tavşanı da takıldı.

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