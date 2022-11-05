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Boz ayının kış uykusu öncesi son gezintisi

Tunceli’de kış uykusu öncesinde son gezintisini yapan bir boz ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tunceli'de kış uykusu öncesinde son gezintisini yapan bir boz ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Tunceli'de yaklaşan kış mevsimi öncesinde son gezintisini yaparak yiyecek arayan bir boz ayı, Ali Güler isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Munzur Vadisi Milli Parkında araçla seyir halindeyken ayıya denk geldiklerini belirten Güler, “Boyun kısmında beyaz yeleleri vardı. Bunlar çoğu boz ayıda olmaz. O yüzden ilginç geldi bana. Aracı durdurup ayıyı cep telefonu kamerasıyla kaydettim. Kısa sürede zirveye doğru giderek gözden kayboldu” dedi.

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