Tunceli'de yaklaşık 7 yıldır görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Engin Eralaca, çalıştığı okulu resim müzesine dönüştürdü. Salvador Dali, Vincent van Gogh gibi ünlü ressamların eserlerini “Sanat Koridoru” ismini verdiği duvarlara yapan Eralaca, amacının okulu resim müzesine dönüştürerek öğrencilere güzel bir sergi bırakmak olduğunu söyledi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki ortaokulda yaklaşık 7 yıldır görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Engin Eralaca, okulda ünlü ressamların portrelerinin yer aldığı ve 48 eserden oluşan resim müzesi oluşturdu. Yaptığı eserlerin yer aldığı bir sergi de açan Eralaca, yaklaşık 5 yıl emek verdiği çalışmaların sonucundan oldukça memnun kaldığını söyledi. Çok sayıda sanatseverin ziyaret ettiği ve büyük beğeni toplayan sergiye ilişkin konuşan Eralaca, “İlçedeki görev süremin 7. yılını devam ettiriyorum. Burada çalışmaya başlarken okulu resim müzesine dönüştürmeye karar verdim. Ünlü ressamların tablolarından oluşan 48 çalışma yaptım. Bunları akrilik yağlıboyayla yaptım. Amacım hem okulu resim müzesine dönüştürmek hem de öğrencilere güzel bir sergi bırakmak. Tunceli'de resim müzesi olarak herhangi bir müze yok. Bu anlamda müzenin öğrenciler için de faydalı olacağını düşündüm. Yaklaşık 5 yıl emek verdim. Yoğun bir emek ve çabanın sonucunda bugünlere geldim. Bu sonuçtan gayet memnunum” dedi.

Öğretmenin ilgi ve desteğiyle Erzincan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kazanan ve sergiyi gezmeye gelen Barış Arslan, “Engin hocamın gelmesiyle resme ciddi ilgi ve istek duymaya başladım. Bugün güzel sanatlar öğrencisiysem bu Engin hocamın sayesindedir. Üzerimde çok büyük emeği var. Birçok öğrenciye bu anlamda katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.