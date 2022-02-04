İhlas Haber Ajansı

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Çatılardaki tehlike kameralara yansıdı

Tunceli’de çatılarda biriken tonlarca karın neden olduğu tehlike cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tunceli'de çatılarda biriken tonlarca karın neden olduğu tehlike cep telefonu kameralarına yansıdı.


Tunceli'nin Ovacık ilçe merkezinde bir binanın çatısında biriken kar, havaların ısınmasıyla birlikte bir anda çığ gibi kayıp düştü. O anlarda bina önünde kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Tonlarca karın bir anda yere düşmesi cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.


Öte yandan Tunceli Valiliği, sürekli yaptığı duyurularla vatandaşları çatılarda birikene kar kütleleri ve buz sarkıtlarının oluşturduğu tehlikeye karşı uyarıyor.

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