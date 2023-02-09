Çemişgezek Belediyesi TOKİ konutlarını depremzedelere açtı

Tunceli'nin Çemişgezek Belediyesi, ilçede bulunan 100 TOKİ konutunu depremzedeler için kullanıma açtı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde binlerce konut çökerken, yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Dünyadan ve tüm Türkiye'den deprem bölgelerine yardımlar sürüyor. Bu çerçevede Çemişgezek Belediyesi, ilçede bulunan 100 TOKİ konutu, depremzedeler için kullanıma hazır hale getirildi.

Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, “Dışarıda kalan depremzede dostlarınız, tanıdıklarınız var ise yönlendirme için bizlerle ya da Çemişgezek Belediye Başkanlığı ile iletişime geçebilirsiniz” denildi.