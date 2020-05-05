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Çemişgezek dağlarını ters laleler süsledi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinin yüksek dağlarını ağlayan gelin olarak bilinen ters laleler süsledi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinin yüksek dağlarını ağlayan gelin olarak bilinen ters laleler süsledi.


Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde yetişen ve halk arasında, "ağlayan gelin" olarak da bilinen, ilkbaharda yaklaşık bir ay çiçek açan ters laleler, Çemişgezek ilçesinin yüksek kesimlerinde bu bahar da kendini gösterdi. İlçenin kuzey kısmında bulunan Kırklar ve Yılan dağı başta olmak üzere, Gülbahçe, Kemerli Çeşme, Dursun Puğarı ve Fero Mezarı gibi yaylalarını süsleyen ters laleler görsel şölen sundu.


Korona virüs tedbirlerini kapsamında ters laleleri görmeye bu yıl, yöre halkının yanı sıra doğaseverler ile fotoğraf sanatçıları da gidemedi.

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