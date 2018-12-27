Çemişgezek-Elazığ feribot saatlerine kış düzenlemesi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ ili arasında Keban baraj gölü üzerinde ulaşım sağlayan feribotların seferleri, 28 Aralık 2018 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, Keban Baraj Gölü üzerinde ulaşım sağlayan feribotların sefer saatlerinde düzenleme yapıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, feribotların ilk seferine Çemişgezek ilçesinden saat 07.00'de başlayıp saat 19.00'a kadar her saat başı devam edeceği, gece ise saat 21.00 ile saat 23.00 saatlerinde Çemişgezek ilçesinden Elazığ yakasına feribot ulaşımının sağlanacağı duyuruldu. Seferlerin Elazığ iskelesinden ise saat 07.30'da başlayacağı ve 19.30'a kadar birer saatlik arayla karşılıklı olarak devam edeceği, gece ise saat 21.30 ve 23.30'da yapılarak günlük ulaşımın tamamlanacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, feribot seferlerindeki düzenlemenin 28 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.