Çemişgezek feribot seferlerinde yaz saati uygulaması

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasında ulaşım sağlayan feribotların sefer saatlerinde yeni düzenleme yapıldı.

Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, Keban Baraj Gölü üzerinde yük ve yolcu taşıyan feribotların sefer saatlerinde 5 Mayıs 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere düzenleme yapıldığı bildirildi. Yeni düzenlemeye göre, feribotların ilk seferine Çemişgezek'ten saat 07.00, Elazığ'dan ise saat 07.30'da çıkacağı ve seferlerin birer saatlik arayla karşılıklı olarak Çemişgezek tarafından 19.00 kadar Elazığ yakasından ise saat 19.30'a kadar aralıksız devam edeceği belirtildi. Gece seferlerinin ise Çemişgezek'ten saat 23.00, Elazığ'dan ise saat 23.30'da son olduğu bildirildi.

Öte yandan, akşam seferlerinde ise Çemişgezek'ten 20.00 ile 22.00 seferleri ve Elazığ'dan ise 20.30 ve 22.30 seferlerinin yapılmayacağı öğrenildi.