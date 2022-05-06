Çemişgezek Kaymakamı öğrencilerle bir araya geldi

Tunceli'nin Çemişgezek İlçe Kaymakamı Önder Koç, kentte eğitim gören öğrencilerle bir raya gelerek eğitim başarılarının artması için değerlendirmelerde bulunduktan sonra kendilerine kitap hediye etti.

Çemişgezek Kaymakamı Koç başarılı çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ilçede bulunan okulları ziyaret eden Kaymakam Koç, liselere giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerle ders ortamında bir araya gelerek sınav motivasyonu, hedef belirleme konularında sohbet etti. Daha sonra Kaymakam Koç öğrencilere kitap hediye etti.

Motivasyon amaçlı olarak kendi eğitim hayatından örnekler veren Kaymakam Önder Koç, “Okullarımızın fiziki koşullarını yerinde görmek, ilçemizdeki eğitim ve öğretim durumunu değerlendirmek, eğitim kadrolarımızın ile öğrencilerimizin bizlerden beklentilerini öğrenmek için zaman zaman okullarımızı ziyaret ediyoruz. Bugün yaklaşan LGS sınavı öncesinde uyum ve motivasyonlarına katkı sağlamak için öğrencilerimizle bir araya geldik. Öğrencilerle hedefledikleri meslekler ve sınav motivasyonu konularında görüştük. Başarıya ulaşmanın yolları öncelikle düzenli ve çok çalışmaktan geçiyor. Biz sizlerin daha fazla başarıya ulaşmanız için elimizden geleni imkanlarımızı gerçekleştirmeye hazırız. Sizlerden başarıyı hayal olmaktan çıkartıp, güzel bir lise ve güzel bir mesleğin hayalini kurmanızı istiyorum. Kendinize güzel hedefler belirlemenizi istiyorum. Hayal ettiğiniz mesleklere en iyi şekilde derslerinize çalışarak, yani elinizden gelenin en iyisini yaparak ulaşabilirsiniz. Sizlerden o ışığı, o enerjiyi görüyorum” dedi.

Kaymakam Önder Koç'a, okul ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker de eşlik etti.