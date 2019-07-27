Çemişgezek MYO, yeni eğitim öğretim yılında 6 bölümle hizmet verecek

Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 3 yeni bölüm açılarak sayı 6'ya çıktı.

MÜ Çemişgezek MYO bünyesinde bulunan 3 bölüm geçtiğimiz yıl öğrenci aldı. Bu yıl okula 3 bölüm daha açılarak sayı 6'ya çıkarıldı.Bölüm sayısının 6'ya çıkarılmasıyla birlikte okul için ayrılan kontenjan sayısı da 210 oldu.

Çemişgezek MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gönül Şener, "2018-2019 yılında meslek yüksekokulumuzun yeni açılan programlarına öğrenci alınması YÖK tarafından onaylandı. Buna göre 2019-2020 akademik yılında meslek yüksekokulumuz "Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik ile İnşaat Teknolojileri Programlarına ilk kez öğrenci alımı yapacak. Bu programlarla birlikte okulumuz için ayrılan toplam kontenjan sayısı 210 olmuştur. Bu programlar Türkiye geneli yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranına sahip olup çağın gereklerine uygun, toplumsal ihtiyaçları karşılar niteliktedir. Yeni açılan programlarla birlikte okulumuz 6 aktif bölümü, genç ve dinamik eğitim kadrosuyla öğrencilerin eğitim ihtiyacını karşılamaya hazır"dedi.