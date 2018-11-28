Çemişgezek'te aday öğretmenler yemin etti

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde aday öğretmenler yemin etti.

Çemişgezek ilçesinde öğretmenler için Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesinde program düzenlendi. Programa, ilçe Kaymakamı Harun Kazez, Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, Cumhuriyet Savcısı Kübra Çopur, kamu kurum amirleri, eğitim kurumlarının yöneticileri ve ilçede genelinde görev yapan öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşı'nın okunması ile başlayan programda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Vural Berker konuşma yaparak öğretmenlik mesleğini önemine vurgu yaptı.Ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti. Öğretmenler adına İngilizce öğretmeni Ozan Barutcu konuşarak mutluluklarını dile getirdi.

Daha sonra ilçe genelinde düzenlenen öğretmen temalı şiir ve resim yarışmalarında dereye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından ödülleri verildi.

İlçede eğitim adına büyük bir başarı olduğunu belirten Kaymakamı Harun Kazez;" Bu program vesilesiyle sizleri yürekten tebrik ediyorum. Sizlerden de bu başarının devamını istiyoruz. Bu yılda geçmiş yıllarda olduğu gibi bir çok başarıya imza atacağınıza ben yürekten inanıyorum"dedi.