İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çemişgezek'te aday öğretmenler yemin etti

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde aday öğretmenler yemin etti.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde aday öğretmenler yemin etti.


Çemişgezek ilçesinde öğretmenler için Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesinde program düzenlendi. Programa, ilçe Kaymakamı Harun Kazez, Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, Cumhuriyet Savcısı Kübra Çopur, kamu kurum amirleri, eğitim kurumlarının yöneticileri ve ilçede genelinde görev yapan öğretmenler katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal marşı'nın okunması ile başlayan programda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Vural Berker konuşma yaparak öğretmenlik mesleğini önemine vurgu yaptı.Ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti. Öğretmenler adına İngilizce öğretmeni Ozan Barutcu konuşarak mutluluklarını dile getirdi.


Daha sonra ilçe genelinde düzenlenen öğretmen temalı şiir ve resim yarışmalarında dereye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından ödülleri verildi.


İlçede eğitim adına büyük bir başarı olduğunu belirten Kaymakamı Harun Kazez;" Bu program vesilesiyle sizleri yürekten tebrik ediyorum. Sizlerden de bu başarının devamını istiyoruz. Bu yılda geçmiş yıllarda olduğu gibi bir çok başarıya imza atacağınıza ben yürekten inanıyorum"dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.