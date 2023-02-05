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Çemişgezek'te baca yangını

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir apartmanın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir apartmanın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Olay, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bulunan Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın baca kısmında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı.


Ekipler, yangının çıkış sebebiyle alakalı inceleme başlattı.

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