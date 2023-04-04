Çemişgezek'te bağ budama dönemi başladı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, son cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte üzüm bağlarında budama işlemine başlayan çiftçiler, yoğun bir çalışma temposu içine girdi.

Gününü bağ budama işleriyle geçiren çiftçiler, toprağı işleme ve bağlarını budayarak üretime katkı sağlamak için emek harcıyor. Çiftçiler, budamayı üzüm dallarının kuvvetlenmesi ve veriminin artması için yaptıklarını kaydetti. Artık bağın budanma zamanı olduğunu belirten çiftçiler, bu sezonda da bereketli bir yaprak ve üzüm alınması temennisinde bulundu.