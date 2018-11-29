Çemişgezek'te genç çiftçilere 60 adet büyükbaş hayvan verildi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde genç çiftçilere 60 büyük baş hayvan verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Genç Çiftçi Projesi kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından Çemişgezek ilçesinde 12 çiftçi için 60 adet büyükbaş hayvan gönderildi. İlçe merkezinde hayvanların teslim edilmesi için program yapıldı.Kaymakam Harun Kazez, Tarım ve Orman İlçe Müdürü İlhan Özen'in katılımıyla Çiftçi başına 5'er adet olmak üzere toplam 12 çiftçiye 60 adet büyükbaş hayvan hak sahiplerine teslim edildi.

Proje sayesinde ilçede hayvancılığın daha da gelişeceğini belirten Kaymakam Harun Kazez, “Bu proje ilçemizde hayvancılığın gelişimine katkı sağlayacak ve çiftçilerimize iyi bir gelir kaynağı olacaktır. Bu büyükbaş hayvanları alan hak sahiplerinin hem aile ekonomilerine hem de ilçe ekonomisine katkı sunacağını düşünüyorum"dedi.