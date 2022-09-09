Çemişgezek'te Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde sağlık çalışanları vatandaşları bilgilendirdi.

Her yıl 3-9 Eylül arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çemişgezek ilçesinde farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Sağlık çalışanları, halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve kronik hastalıklar ile tarama izlemleri başlığında yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla stant açtı. Sağlık çalışanları, stantlarda vatandaşları bilgilendirerek farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaların yanı sıra vatandaşların boy kilo ve bel çevresi ölçümleri, kan basıncı ölçümleri ve kan şekeri ölçümlerini de yaptı.