İhlas Haber Ajansı

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Çemişgezek'te heyelandan dolayı kapanan yol açıldı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle yaklaşık 14 köye ulaşıma kapanırken ekiplerin çalışması sonucu kapalı yollar tekrar ulaşıma açıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle yaklaşık 14 köye ulaşıma kapanırken ekiplerin çalışması sonucu kapalı yollar tekrar ulaşıma açıldı.


Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde etkili olan sağanak yağıştan dolayı meydana gelen heyelandan dolayı 14 köy yolu ulaşıma kapandı. Heyelandan dolayı kapalı köy yollarının açılması için ilçe kaymakamlığı, il özel idare ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kapanan yol açılarak tekrar güvenli hale getirildi.

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