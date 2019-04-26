Çemişgezek'te kadınlar, seminerle bilgilendirildi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kadınlara yönelik çeşitli konularda seminer düzenlenerek bilgilendirme yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan kadınlara yönelik çeşitli seminerler gerçekleştirildi.Belediye Sinema Salonunda yapılan seminerlerde, kadın ve çocuğa yönelik şiddet, aile içi iletişim, madde bağımlılığı, çocuk koruma ve bilinçli medya kullanımı konularında görsel destekli anlatımlar yapıldı.

İlçede bulunan Meslek Yüksek Okulu yönetici ve öğrencileriyle, Kaymakamlığa bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesindeki kursiyerlerin katıldığı seminerlerde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yaşar Bozkurt, Kadın Konuk Evi Müdürü Rojda Bulut, Psikolog Fidan Sarsılmaz Can, Sosyal Çalışmacı Çiğdem Cengizhan, Çocuk Gelişim Uzmanı Sevil Demir, Sosyolog Abdul Menaf Özdil ve Öğretmen Neslihan Altıkat konuşmacı olarak yer aldı.

Belirlenen konularda kadınlara detaylı bilgiler aktarılırken, sorular da cevaplandırıldı.