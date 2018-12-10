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Çemişgezek'te kermes etkinliği

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde okul yararına kermes etkinliği düzenlendi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde okul yararına kermes etkinliği düzenlendi.


İlçede bulunan Merkez Anaokulu tarafından kermes açıldı. Kermese destek için öğrenci velileri ve öğretmenler çeşitli hamur işleri ve tatlı gibi yiyecekler hazırladı. Hazırlanan gıdalarla Anaevi Kültür merkezi'nde açılan kermeste satışa sunuldu. Kermes ilçe halkı tarafından yoğun ilgi gördü.Gelirin okul ve öğrenciler yararına kullanılacağı belirtildi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İzzet Demir, “Merkez Anaokulumuzun okul yararına düzenlediği kermes adeta şölen tadında gerçekleştirildi. Bu güzel etkinliği gerçekleştiren Anaokulu Müdürümüz Fatma Doğan başta olmak üzere, okulun tüm eğitim kadrolarına, değerli velilerimize ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz"dedi.

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