Çemişgezek'te muhtarlar toplantısı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Kaymakam Harun Kazez, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez'in başkanlığında öğretmenevi çok amaçlı salonunda muhtarlarla toplantı düzenlendi. Toplantıda, planlanan ve devam eden çalışmalar değerlendirilirken, muhtarlar, mahalle ve köylerini ilgilendiren konularda önerilerini dile getirdi,

İlçedeki sorunların belirlenmesinde muhtarları yol arkadaşı olarak gördüklerini belirten Kaymakamı Harun Kazez, “Yönetimin ortak paydaş olarak gördüğümüz muhtar arkadaşlarımızla gerek toplantılarımız, gerekse özelde görüşmelerimiz sayesinde sıklıkla bir araya geliyoruz.Bugün de köy ve mahalle muhtarlarımızla bir araya gelerek durum tespiti yaptık"dedi.

Muhtarlar ise, düzenlenen toplantının köy ve mahallelerdeki muhtemel eksiklerin giderilebilmesi ve çözümü noktasında son derece önemli olduğunu aktardı.