İhlas Haber Ajansı

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Çemişgezek'te 'Sıfır Atık' çalışmaları sürüyor

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde ’Sıfır Atık’ hedefine ulaşabilme adına başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 'Sıfır Atık' hedefine ulaşabilme adına başlatılan çalışmalar devam ediyor.


Sıfır Atık hedefine ulaşabilme adına başlattığı çalışmalara devam eden Çemişgezek Belediyesi, geri dönüşümde başarılı sonuçlara imza atıyor. Ekipler, geri dönüşüm çalışmaları neticesinde kağıt, plastik, metal, cam ve atık pil, olmak üzere farklı türde atığı kaynağından ayrı topluyor.


Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, “Belediyemizin başlatmış olduğu bu çalışma ile ambalaj atığı ve atık pil geri dönüşüme kazandırarak, hem doğaya hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor” dedi.

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