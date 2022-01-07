İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çemişgezek'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaban hayvanlarının kış şartlarında yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla doğaya yem bırakıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaban hayvanlarının kış şartlarında yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla doğaya yem bırakıldı.


Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, olumsuz kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için çalışma başlattı. Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, ekiplerle birlikte ilçeye 18 kilometre mesafedeki bin 555 metre yüksekliğindeki Doğanalan köyünün dağlık bölgelerine yem bıraktı.


Amaçlarının yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğunu aktaran Kaymakam Önder Koç, “Soğuk ve kar nedeniyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığı bir dönemdeyiz. Bizler de aç kalan yaban hayvanlarının beslenmelerini, onların doğal ortamlarında kalmasını sağlamak amacıyla doğaya yem bıraktık” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.