Çemişgezek'te yaban keçileri sürü halinde ilçe merkezine indi

Caddede gezen ve çocuk parkında otlanan keçiler vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliği'nce (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçileri Çemişgezek ilçe merkezine indi. Caddede gezen keçiler ardından bir çocuk parkında otlandı. İnsanlardan korkmayan keçiler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası kayıt altına alındı.

Yaban keçilerinin yaşamlarının bir parçası haline geldiğini belirten Koray Kola, "Çemişgezek ilçemizde dağ keçilerini günün her saatinde her yerde görmek artık mümkün. Bazen kapımızın önünde bazen apartman girişinde bazen kütüphanenin bahçesinde görüyoruz. Yaşamımızın bir parçası haline geldi. Bizlerde yaşamımızın bir parçası haline gelen dağ keçilerini her gördüğümüzde ilk gördüğümüz heyecanla hemen telefonumuzun kamerasını açıp bu anları kayı altına alıyoruz" dedi.