İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çemişgezek'te yağmur ve dolu etkili oldu

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.


Çemişgezek ilçesi ova grup köylerinde öğleden sonra sağanak yağış etkili oldu. Yağış bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Kısa süren yağışlar herhangi bir zarara yol açmadı.


Öte yandan Tunceli Valiliği ise sel ve taşkınlar karşı vatandaşları uyardı. Tunceli Valiliği paylaştığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre bugünden başlayıp 3 gün boyunca devam edecek olan sağanak yağışlar nedeniyle olası taşkın ve sel olaylarına karşı hemşehrilerimizin dikkatli olması, özellikle vadilerde ve dere yataklarındaki piknik, gezi, hayvan otlatma vb. tüm faaliyetlerine ara vermeleri önem arz etmektedir. Tüm hemşehrilerimizin dikkatli olmasını rica eder, iyi bayramlar dileriz" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.