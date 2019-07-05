Çemişgezek'te Yaz Kur'an Kurslarına yoğun ilgi

TUNCELİ (İHA) – Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde açılan 16 Yaz Kur'an kursuna çocuklar yoğun ilgi gösteriyor .

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt genelinde düzenlenen Yaz Kur'an Kurslatı, Çemişgezek merkez ile köylerdeki tüm cami ve Kur'an kurslarında başladı. Bu yıl "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" temasıyla başlatılan kurslara, Çemişgezekli çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Kurslar hakkında bilgi veren İlçe Müftü Vekili Ali Ekber Koçoğlu, “Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt genelinde düzenlenen yaz Kur'an Kursları yurt genelinde olduğu gibi Çemişgezek ilçemizde de açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlediği "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" temasıyla, 17 Haziran ve 09 Ağustos 2019 tarihleri arasında devam edecek kurslarımıza bu yıl çocuklarımız yoğun ilgi göstermektedir” dedi.

İlçe merkezi ve köylerde 16 kurs açıldığını aktaran Koçoğlu, “Çocuklarımızın bu kurslarımızda, Kur'an-ı Kerim öğrenmelerinin yanında, temel dini bilgilerde öğreniyorlar. Başkanlığımızın belirlediği müfredat doğrultusunda öğrencilerimize eğitimler verilmektedir. Bir milletin yükselişi ancak, Kur'ana sarılmakla mümkündür. Ne mutlu ki, Kur'an-ı Kerimi kendisine rehber edinip yaşayanlara” şeklinde konuştu.