CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teyzesinin cenaze törenine katılmak üzere Tunceli'ye geldi

TUNCELİ (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden teyzesi Fecire Işık'ın cenaze törenine katılmak için memleketi Tunceli'ye geldi.

Tunceli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyzesi 85 yaşındaki Fecire Işık için Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, CHP Genel Başkan Yardımcıları Erdoğan Toprak, Veli Ağbaba, Tunceli CHP Milletvekili Polat Şaroğlu, Elazığ CHP Milletvekili Gürsel Erol, belediye başkanları, Işık'ın yakınları ile partililer katıldı. Işık için helallik alınmasının ardından cenaze namazına geçildi.

Cemevinde Işık için düzenlenen törenin ardından cenazesi, Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyünde toprağa verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anne ve babasının merkez Atlantı köyünde bulunan mezarlarını ziyaret ettikten sonra karayolu ile kentten ayrıldı.