CHP Tunceli İl Başkanı istifa etti

Konuya ilişkin CHP İl Başkanlığı'nda CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek ve partililerin katılımıyla açıklama yapan Ali Mustafa Çelik, “Yaklaşık 3 yıldır onurla, gururla ve şerefle yürüttüğüm Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı görevimden, milletvekili aday adayı olmak için bugün ayrılıyorum. Bu zor süreçte Tunceli'de Cumhuriyet Halk Partisini temsil etmek ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çalışmak, hayatımın en onurlu, en şerefli mirası oldu” dedi.

Açıklamaya katılan CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ise, il başkanı ile gayet uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, “Kendisi şimdi de yeni bir yola çıktı. Bu yeni yolda Allah yolunu açık etsin diyorum” diye konuştu.

CHP Genel Merkezi 22 Kasım tarihinde il ve ilçe başkanlıklarına genelge göndermiş, milletvekili adayı olmak isteyen başkanların 5 ile 26 Aralık tarihleri arasında istifalarını parti genel sekreterliğine iletmelerini istemişti.