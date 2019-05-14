Çiftçiler gününde, traktör hediye etti

Bir traktör üreticisi, Dünya Çiftçiler Günü'nde Tunceli Belediyesi'ne traktör hediye etti.

Tunceli Belediyesi önünde traktör hibesi nedeniyle program düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, firma sahibi Mehmet Şimşeker, belediye çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Daha önce tarımsal anlamda kendilerine destek olan insanların bulunduğunu anımsatan Başkan Maçoğlu, "Ama bu çok anlamlı bir destek. Dünya Çiftçiler Günü'nde hediye edildi. Mehmet arkadaşımızın ülkemizdeki üretimle dayanışma içinde bulunması bizim için çok önemli. Türkiye'de vicdanlı insanların üretim konusunda dayanışma içinde olduğunu gördük" dedi.

Hibe edilen traktörün her alanda kullanılabilecek ve belediyenin ihtiyaç duyduğu bir araç olduğunu aktaran Maçoğlu, duyarlı davranış nedeniyle teşekkür etti.

Traktör üreticisi Mehmet Şimşeker de, "Traktörümüzün motoru hariç geri kalan parçaların yüzde yüzü ülkemizin ürünü. Ülkemizin işçileri çalışıyor. Ülkemizin sanayisi çalışıyor. Ülkemizin ürünü olarak ülkemize katkısı olan Maçoğlu başkanımız öncülüğünde Tunceli Belediyesi'ne armağan etmek istedik. Çünkü burada çok güzel şeyler oluyor. Bu güzel kooperatifleşmeye katkımız olduysa ne mutlu bize. İnşallah tekeri her döndüğünde ülkemizin tarımına dönmüş olacak" diye konuştu.